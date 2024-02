Si complica tanto la rincorsa alla Champions per il Napoli che cade a San Siro contro il Milan. Decide una rete di Theo Hernandez nel primo tempo. Azzurri che scivolano al nono posto a -7 dal quarto posto dell’Atalanta

Milan-Napoli 1-0

Tappa cruciale per la rincorsa europea del Napoli che si presenta a Milano ritornando alla difesa a 3 con Di Lorenzo e Mazzocchi nei 5 di centrocampo. Mazzarri si affida a Zielinski a centrocampo confermando Lobotka e Anguissa. Kvaratskhelia ad accompagnare l’unica punta Simeone. Nei primi minuti il Napoli sfiora il vantaggio creando l’azione più pericolosa di tutta la partita, Kvaratskhelia salta secco Gabbia e mette in mezzo per Simeone che taglia sul primo palo e con il destro va vicinissimo al gol scheggiando il palo. Il Napoli dopo un buon inizio cala progressivamente e al 25′ arriva il vantaggio del Milan grazie ad una splendida intuizione di Leao che trova Theo Hernandez tutto solo davanti a Gollini che con il Sinistro trova il vantaggio rossonero. Finisce il primo tempo con il Milan in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa Mazzarri occorre subito ai cambi, inserendo Politano per Ostigard ritornando al canonico 4-3-3. Simeone al 55′ cerca di sfruttare una disattenzione della retroguardia rossonera e con il destro non va molto alto sulla traversa. Mazzarri prova anche la carta Raspadori e Lindstrom, con il primo non in grado di dare un apporto concreto alla partita, bene l’approccio del danese. Politano con il Sinistro sfiora il pareggio al 66′. Napoli anche sfortunato nel finale con Simic che per poco non fa autogol con la palla che va a finire sul palo. Dopo 6 di recupero l’arbitro sancisce la fine con il successo del Milan che consolida il suo terzo posto. Pesante KO in ottica Champions per il Napoli che scivola al nono posto a -7 dal quarto posto dall’Atalanta.

Tabellino

MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp.: Sportiello, Mirante, Jovic, Okafor, Terracciano, Florenzi, Jimenez, Musah, Eletu, Simic. All. Pioli.

NAPOLI: Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. A disp.: Comti, Natam, Traoré, Olivera, Politano, Cajuste, Ngong, Lindstrom, Dendoncker, Raspadori. All. Mazzarri.

Marcatori: Theo Hernandez 25′ (M)