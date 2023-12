Versa in gravi condizioni un 51enne napoletano, V.L.S., ferito nell’ambito di un agguato avvenuto al Rione Sanità di Napoli. L’uomo si trova attualmente in prognosi riservata all’ospedale del Mare.

Napoli, killer in azione alla rivendita di scooter: grave 51enne

Così come riporta Fanpage.it, il killer sono entrati in azione nei pressi di una rivendita di scooter usati, in via della Calce, e hanno fatto fuoco ieri sera mirando al torace e alla testa. Il ferito è stato trasportato al 118 del Pellegrini e poi da lì all’ospedale del Mare. Si trova in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. I proiettili lo hanno colpito al collo, alla spalla e a un polmone.

Sul caso indagano gli uomini della Polizia di Stato. Il 51enne, da una prima indagine, non sembrerebbe inserito in contesti criminali. Gli autori dell’agguato sarebbero due persone in scooter. A darne ulteriori elementi potrebbe essere l’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona.