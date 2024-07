Arrestato ispettore della Polizia Penitenziaria che stava provando a introdurre droga all’interno del carcere di Poggioreale. Si tratta di Antonio Zuzolo, bloccato al momento dei controlli.

Napoli, ispettore della Penitenziaria bloccato a Poggioreale con droga nei calzini: arrestato

L’ispettore nascondeva 600 grammi di droga nel calzino. Il sostituto procuratore di Napoli Fabrizio Vanorio ha disposto per l’uomo l’accompagnamento nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Ulteriori indagini sono in corso per capire a chi fosse destinato lo stupefacente.

Il provveditore per le carceri della Campania, Lucia Castellano, ha espresso soddisfazione per l’arresto: “Si tratta della terza operazione della Polizia Penitenziaria in Campania – ha detto all’agenzia Ansa – ma il fatto che le mele marce, appartenenti non solo alla penitenziaria, vengano individuate e neutralizzate, significa che abbiamo gli anticorpi giusti contro questo triste e inaccettabile fenomeno”.