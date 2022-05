Conservavano un vero e proprio tesoro del falso in casa. Banconote da 20 e 500 euro per un totale di 175mila euro di monete contraffate. A finire nei guai due donne, una 51enne e una 47enne di Poggioreale (Napoli). Si tratta di Giuseppina e Mena Altieri.

Napoli, 175mila euro falsi in casa: arrestate due donne

A fare la scoperta sono stati i carabinieri della Compagnia Stella. Fatta irruzione nell’abitazione, hanno trovato l’ingente somma di banconote false nascoste in casa. I soldi erano di ottima fattura ed erano suddivisi in tagli da 20 a 500 euro. Presenti le due donne che, interrogate dai militari dell’Arma, non hanno saputo dare alcuna spiegazione.

Entrambe sono state tratte in arresto per spendita e introduzione nello stato di monete falsificate. Dopo il decreto di fermo convalidato dall’autorità giudiziaria, la coppia di falsarie è stata trasferita nel carcere femminile di Pozzuoli. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la filiera criminale che ha portato alla distribuzione dei 175mila euro contraffatti. Si cercano i complici.