Si chiamava Felice Liguori, il 74enne napoletano investito da un apecar in via Mercalli, a Barra, mentre viaggiava in sella al suo scooter. L’anziano, ricoverato giovedì scorso, è morto il giorno successivo all’ospedale del Mare. Grazie alle indagini flash della sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Napoli è stato identificato il presunto investitore.

Napoli, 74enne investito da apecar: muore in ospedale

Così come spiega Il Mattino, Liguori viaggiava lungo la strada a doppio senso di marcia che collega via Repubbliche Marinare con corso Bruno Buozzi quando sarebbe stato travolto da un motocarro. Dopo l’impatto mortale, il conducente del secondo veicolo aveva fatto perdere le proprie tracce.

Grazie però all’analisi delle immagini di videosorveglianza e ai rilievi planimetrici sul luogo dell’incidente, i caschi bianchi guidati da Antonio Muriano hanno identificato il responsabile. Decisive anche le testimonianze raccolte sul posto. Dopo l’investimento, il guidatore aveva chiuso il veicolo incidentato in un box. Il responsabile è un 51enne napoletano, anche lui residente a Barra.

L’interrogatorio

Sottoposto a interrogatorio presso il comando della Polizia Municipale, l’uomo ha ammesso di guidare senza patente e con un motocarro senza assicurazione. Reo confesso, dovrà adesso rispondere di omicidio stradale.