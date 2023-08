Finisce in tragedia una breve vacanza in Emilia per una famiglia napoletana. Un bimbo di appena sei mesi, a seguito di uno schianto avvenuto il 31 luglio a Luzzara, in provincia di Reggio Emilia.

Incidente a Luzzara, Salvatore muore a sei mesi

Secondo quanto ricostruito, Salvatore era in compagnia dei genitori – entrambi 24enni – è del cuginetto. Tutti di origini campane. Si erano recati in zona per andare a trovare dei parenti e trascorrere qualche giorno di relax. Niente che facesse presagire la tragedia. Fatale l’incidente frontale sull Cispadana con una Citroen su cui viaggiava una coppia di stranieri.

Ad avere la peggio il piccolo Salvatore, sei mesi. Dopo l’impatto è stato trasportato in ospedale a Parma ma è morto dopo un giorno di agonia. Gravemente feriti nell’impatto anche la mamma della vittima e il cuginetto, ricoverati all’ospedale Poma di Mantova, come riporta Repubblica. Illesi invece i due conducenti delle auto: un ragazzo di 24 anni di Napoli e un nordafricano residente a Guastalla.