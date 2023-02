È ancora in gravissime condizioni Andrea Barletta, il 40enne originario di Maddaloni, investito insieme alla fidanzata mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. I fatti sono accaduti domenica sera nei pressi di Piazza Sannazzaro a Napoli, zona molto frequentata sopratutto per la presenza di ristoranti e pizzerie.

Napoli, investito insieme alla fidanzata: Andrea è in fin di vita

Andrea e la ragazza avevano appena finito di cenare e si stavano dirigendo verso l’auto quando una Fiat 500, guidata da un 24enne, li ha presi in pieno. La vettura è scappata via per poi fare ritorno poco dopo sul luogo della tragedia e il conducente si è costituito alla Polizia Municipale partenopea prontamente accorsa sul posto. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti che dovranno accertare anche se fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcool. Il giovane conducente è accusato di lesioni gravissime e omissioni di soccorso.

La coppia di fidanzati è stata trasporta in ospedale. Ad avere la peggio è stato Andrea che è ricoverato in prognosi riservata al Cardarelli di Napoli. La fidanzata, invece, si trova all’Ospedale del Mare con frattura al bacino e traumi in tutto il corpo. La notizia ha scosso profondamente la comunità maddalonese. Andrea è molto conosciuto e stimato in città soprattutto per il suo lavoro che porta avanti con passione e dedizione da oltre 25 anni. È infatti un tecnico audio luci considerato uno dei più bravi in Campania protagonista spesso nel dietro le quinte di grandi eventi dello spettacolo, della musica e del teatro.