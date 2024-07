Ancora uno stop ad alcune aziende di Napoli e provincia. Il Prefetto di Napoli ha adottato 6 interdittive antimafia nei confronti di imprese dell’area metropolitana di Napoli.

Napoli. Interdittiva antimafia, stop per sei aziende

Nell’ambito della complessa attività svolta dalla Prefettura a tutela della legalità, un

ruolo primario occupano le iniziative finalizzate a contrastare il rischio di infiltrazioni

nell’economia legale da parte della criminalità.

Particolare impegno è riservato ai provvedimenti che dispongono gli accessi ispettivi

presso i cantieri di opere pubbliche che rappresentano una delle azioni più incisive, in

quanto consentono di verificare, in fase di effettiva esecuzione, che i lavori in corso

siano rispettosi delle norme in materia antimafia nonchè delle regole poste a tutela

della sicurezza sul lavoro e del lavoro legale.

I controlli

A seguito di un recente accesso, realizzato in un comune dell’area metropolitana,

sono state evidenziate una serie di gravi violazioni delle norme vigenti che hanno

portato, nell’immediato, alla sospensione delle attività di cantiere, ad opera

dell’Ispettorato del lavoro e, a seguito dell’esame del GIA – Gruppo Ispettivo

Antimafia -, hanno reso necessaria l’adozione di provvedimenti di rigore.

Il Prefetto di Napoli ha infatti emesso, in data 9 luglio scorso, sei interdittive nei

confronti di altrettante società impegnate in lavori di edilizia e di smaltimento di

rifiuti, aventi la propria sede legale nei comuni di Napoli, Brusciano e Torre

Annunziata.