Minacce, stalking e aggressioni ai danni di una donna extracomunitaria, due giovani, un maggiorenne e un minorenne, raggiunti venerdì 19 settembre 2025 da ordinanze di misura cautelare eseguite dal Commissariato di Polizia di Stato “San Giovanni Barra”, su delega delle Procure competenti. I provvedimenti prevedono il divieto di avvicinamento alla vittima e ai suoi luoghi frequentati; per il maggiorenne è stato disposto anche il controllo tramite dispositivo elettronico, mentre il minorenne dovrà rimanere in comunità.

Napoli, insultano con frasi razziste e tentano di investire donna di colore: scattano due misure cautelari

I fatti sarebbero stati commessi ai danni di una giovane donna straniera, con l’aggravante di averli perpetrati con finalità discriminatorie e di odio razziale. Gli atti persecutori si sarebbero manifestati in più occasioni con insulti gravemente offensivi, tra cui frasi di stampo razzista e sessista rivolte alla vittima: Negra di merda, puttana torna a casa tua”.

Le indagini hanno avuto origine dalla denuncia della vittima e sono state corroborate da attività istruttorie, tra cui audizioni di testimoni e analisi dettagliata delle immagini fornite dalla parte offesa. I video e le testimonianze raccolte hanno documentato in modo inequivocabile le vessazioni subite, tra cui un grave episodio in cui alcuni giovani, dopo aver sputato in faccia alla vittima, hanno tentato di investirla e di sottrarle il cellulare con cui stava filmando quanto accadeva. La vittima, dopo mesi di reiterate violenze che si sono protratte da novembre 2024 fino a oggi, ha trovato il coraggio di denunciare e di consegnare ogni evidenza agli investigatori, consentendo l’avvio tempestivo delle indagini e l’adozione dei provvedimenti cautelari.