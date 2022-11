Napoli, infarto mentre passeggia in strada: uomo salvato dal 118

Dramma sfiorato questa mattina a Napoli. Un uomo di 69 anni è stato salvato dal personale del 118 dopo aver avuto un arresto cardiaco mentre passeggiava in strada. I fatti sono accaduti in via San Rocco.

Grazie alle manovre del personale di rianimazione cardiopolmonare della postazione Aeroporto ASL, l’uomo è stato tratto in salvo e trasportato per le cure del caso al Centro Traumatologico Ortopedico dell’Azienda Ospedaliera Dei Colli di Napoli.

Napoli, arrestato cardiaco in strada: salvato dal 118

Tutto è iniziato nella tarda mattinata di oggi, quando il 69enne improvvisamente ha accusato un mancamento e si è accasciato a terra. Allertato il 118, è partita un’ambulanza Asl dalla zona aeroporto, che è arrivata sul posto dopo pochi minuti.

L’equipaggio composto dalla dottoressa Gabriella Raeli e l’infermiere De Gregorio, con Bonacini autista soccorritore, ha subito messo in atto le manovre di rianimazione cardiopolmonare e scaricato il defibrillatore per ben due volte: alla fine, il cuore dell’uomo ha ripreso a battere.

A quel punto, l’equipaggio del 118 lo ha intubato e portato in in ospedale per le cure del caso, ma l’uomo sembra ormai fuori pericolo. “Complimenti vivissimi all’equipaggio della postazione 118 Aeroporto Asl”, ha commentato l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. La tempestività dell’intervento, infatti, ha evitato complicanze ulteriori per l’uomo, che era privo di sensi in strada dopo essere andato in arresto cardiaco, e solo le immediate manovre di soccorso hanno evitato il peggio.