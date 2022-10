Napoli, infarto in strada: salvato grazie ad alcuni passanti e 118

Tragedia sfiorata questa mattina a Napoli dove un uomo, dopo aver accusato un malore, si è accasciato a terra sotto gli occhi di alcuni passanti che lo hanno soccorso immediatamente.

Napoli, salvato dopo infarto in strada

A rendere nota la notizia sui social è l’Associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”. Prima un massaggio cardiaco, poi la scarica elettrica, l’adrenalina e la ventilazione. Così una vita è stata salvata in viale Umberto Maddalena, grazie all’intervento tempestivo di chi in quel momento si trovava in zona e poi degli operatori del 118, arrivati sul posto a bordo di un’ambulanza dalla postazione aeroporto di Napoli.