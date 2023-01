Un altro fatto di sangue dopo l’omicidio di Rocco Tommaselli, il 32enne freddato la scorsa settimana e morto all’ospedale Pellegrini. Questa volta un 20enne – M.A. – è stato centrato da una raffica di colpi di pistola nella notte.

Napoli, faida delle Case Nuove: ferito 20enne

A ricostruire la vicenda sono gli agenti del commissariato Montecalvario della Polizia di Stato, intervenuti al Pronto Soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Il 20enne è stato ricoverato per ferite da arma da fuoco riportate a entrambe le gambe. La vittima ha raccontato che era in compagnia di alcuni amici in via Giambattista Manso, nella zona delle Case Nuove, a poche centinaia di metri dall’ospedale Loreto Mare, quando sarebbe stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter.

I malviventi – secondo la versione del 20enne – avrebbero voluto rapinarlo per poi fare improvvisamente fuoco contro di lui puntando l’arma alle gambe. I poliziotti si sono recati sul posto del ferimento indicato dalla vittima, ma non vi hanno trovato né bossoli né tracce di sangue; pertanto, il racconto del 20enne è al vaglio degli inquirenti. Il sospetto è che il suo ferimento possa rientrare nell’ambito di una faida in corso tra fazioni criminali in lotta per il controllo delle attività illegali del territorio. Proprio nell’ambito di questi contrasti sarebbe maturato l’omicidio di Rocco Tommaselli, il 32enne ritenuto il reggente della zona del clan Mazzarella.