Ennesimo ribaltamento di un’automobile in città. Stavolta in Via Manzoni, all’incrocio con Via Stazio. Per fortuna, nessuna vittima. A documentarlo con alcune foto l’onorevole Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, incidente in via Manzoni a Posillipo: si ribalta auto. Traffico in tilt

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo ha perso il controllo della sua vettura, una Renault Clio, andando a impattare alcune auto in sosta; la Clio si è infine ribaltata, posizionandosi al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il conducente della Renault al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo, a Fuorigrotta: per lui ferite non gravi, giudicate guaribili in 5 giorni di prognosi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini della Municipale.

“Inutile il nuovo codice della strada”

“Sono sempre più frequenti i ribaltamenti di automobili in città – spiega Borrelli -. Ciò deve far riflettere sulla velocità alla quale ormai le vetture viaggiano nei centri abitati ed a quanta imprudenza si ponga, ormai, mentre si è alla guida. Non bastano le nostre battaglie ed i sempre più numerosi dossi artificiali installati”.

Non bastano le vittime avute in questi anni. Alcuni automobilisti continuano a sfrecciare senza vergogna e quasi sempre impuniti. Prima o poi ci saranno nuove vittime. Il governo purtroppo non ha centrato nel segno con il nuovo codice della strada che non ha risolto nessuno dei problemi legati ai delinquenti della strada”, conclude.