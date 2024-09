È Costantino Sepe la vittima del drammatico incidente avvenuto ieri in Tangenziale a Napoli, tra le uscite di Pozzuoli e Agnano, nella zona degli Astroni. Si tratta di un noto fruttivendolo del Vomero.

Napoli, incidente in Tangenziale: la vittima è noto commerciante. Indagato il camionista

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 5, Costantino, mentre stava cambiando una ruota forata, è stato travolto da un furgone, morendo sul colpo. La dinamica del sinistro non è ancora chiara. Il conducente del furgone, però, è attualmente indagato con l’accusa di omicidio stradale ed è stato sottoposto a tutti i test tossicologici e alcolemici per valutare la sua lucidità al momento dell’impatto.

La notizia della morte del commerciante intanto ha fatto il giro del Vomero. Costantino era un punto di riferimento per i residenti di via Cilea, dove la sua bottega era molto conosciuta. Il negozio è stato chiuso per lutto. La Procura, intanto, ha disposto l’esame autoptico sul corpo della vittima.