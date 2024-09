La musica neomelodica napoletana in lutto per la prematura scomparsa di Carmine Diamante. Il cantante, originario di Ponticelli, è morto a soli 35 anni. È rimasto vittima di un incidente domestico mentre si trovava a casa della madre, a Castel Volturno.

Napoli, lutto nella musica neomelodica: muore folgorato Carmine Diamante

Secondo le prima informazioni, Diamante è rimasto folgorato in circostanze in via di accertamento. Inutile l’intervento del 118 e dei soccorsi: il suo cuore aveva smesso di battere. La notizia è rimbalzata in queste ore sui social, lasciando sgomenti amici, parenti e fan dell’artista neomelodico.

Sposato con una parrucchiera di Grazzanise, il 35enne era benvoluto nell’ambiente musicale. Contava su una fan base molto attiva e decine di migliaia di followers tra TikTok e la sua pagina Instagram.

Cordoglio sui social

Decine in queste ore i messaggi di cordoglio apparsi sui social. “Avevi una vita davanti come artista neomelodico come marito …come essere umano come tutto – scrive un amico – I dolori si accumulano nel cuore spezzandolo in miliardi di pezzi. Sorridi sempre lassù e dai forza a chi ti ha amato e voluto bene. Buon viaggio e che gli angeli ti portino all’altare fra le braccia di Dio….un dolore immenso che non puo finire …non si può dimenticare”.