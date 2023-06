Ancora un incidente a Napoli. Un’auto si è ribaltata all’uscita della Galleria Vittoria, dal lato di via Chiatamone, all’incrocio con via Morelli. È successo ieri sera, poco prima delle 23.

Napoli, incidente all’uscita della Galleria Vittoria: auto si ribalta

Le cause del sinistro sono ancora in fase di ricostruzione, ma non si esclude che il conducente possa aver perso improvvisamente il controllo del mezzo o che abbia effettuato una manovra azzardata.

Un cittadino presente in zona ha documentato l’incidente e si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Attendiamo che si verifichino le dinamiche dell’incidente prima di esprimerci con più precisione – ha dichiarato il politico – C’è però una problematica di carattere generale, in questa come in altre zone della città dove le strade vengono scambiate come piste da corsa da delinquenti che mettono a repentaglio non solo la propria vita ma anche quella degli altri con un numero crescente di vittime. Da tempo chiediamo nuovi dispositivi anti-velocità e soprattutto una modifica al codice della strada che però per ora non è stato ancora previsto”.

Borrelli, spiega in un post, di aver fatto un sopralluogo in via Falcone, constatando come la situazione fosse ingestibile per via della movida selvaggia: la strada era infatti impercorribile per il numero impressionante di mezzi in doppia fila e la folla di migliaia di persone attratte anche da Dj set, a quanto apre, non autorizzati da alcuni locali.

“C’erano centinaia di ragazzi ubriachi che poi si sono rimessi alla guida di scooter e macchine – ha raccontato Borrelli – e i pochi uomini della polizia municipale non potevano neanche effettuare i controlli del tasso alcolemico perché incredibilmente sprovvisti di etilometri. La situazione a via Aniello Falcone è palesemente fuori controllo e bisogna intervenire in modo nettissimo prima che degeneri ulteriormente”.