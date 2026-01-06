Napoli, incendio in un basso ai Quartieri Spagnoli: venti persone intossicate

Un incendio è divampato nelle prime ore del mattino, intorno alle 6.30, all’interno di un “basso”, un’abitazione situata al piano terra, di vico Campanile al Consiglio, a pochi passi da via Girardi, nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli.

Napoli, incendio in un’abitazione ai Quartieri Spagnoli: venti persone intossicate

Non si registrano feriti, ma secondo le prime informazioni circa venti persone si sarebbero recate al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini dopo aver accusato sintomi da intossicazione. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Montecalvario. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per alcune ore. In attesa della relazione ufficiale dei vigili del fuoco, l’origine del rogo viene attribuita, in via preliminare, a un possibile corto circuito. A scopo precauzionale, l’intero stabile è stato evacuato.