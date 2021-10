Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento al quinto piano di un palazzo in via Domenico Fontana, a Vomero, quartiere collinare di Napoli. All’interno dell’abitazione è stata trovata morta una donna, Assunta Vivard, 83 anni, che purtroppo non è riuscita a fuggire. Anche i gatti che vivevano con l’anziana signora sono stati trovati senza vita.

Napoli, incendio in un appartamento al Vomero: morta una donna

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, senza non poche difficoltò, hanno domato le lingue di fuoco che nel frattempo avevano lambito il balcone che dà sulla strada.

L’incendio sembra essersi allargato anche all’appartamento che si trova al piano di sotto, ma per fortuna i pompieri sono riusciti a spegnere in tempo il rogo. Stamattina sono giunti anche il Magistrato di turno della Procura partenopea e i carabinieri della compagnia Vomero per le indagini ed i rilievi. Restano ancora da accertare la cause che hanno provocato l’incendio.

Un altro incendio al Vomero

Nei giorni, sempre al Vomero, un incendio aveva distrutto un’abitazione in via Merliani. E anche in quel caso l’appartamento era abitato da una donna anziana che per fortuna non si trovava in casa al momento dell’incendio.