Momenti di paura, questa mattina, in via Firenze, nel quartiere Vasto a Napoli. Un appartamento al terzo piano di un palazzo – per cause ancora da chiarire – è stato interessato da un incendio. A darne notizia è Fanpage.it.

Napoli, incendio in un appartamento al centro: residenti scappano sul balcone

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme ed evitato che le lingue di fuoco raggiungessero le altre abitazioni.

In quei momenti concitati due persone, entrambi residenti nella stessa abitazione, sarebbero rimaste bloccate sui balconi, ma per fortuna sono state subito tratte in salvo. Nessuno, a quanto pare, sarebbe rimasto ferito o intossicato dalle esalazioni di monossido di carbonio.

Non è chiaro quale possa essere stata l’origine del rogo. Oltre ai pompieri, sul posto sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia di Stato. Presenti anche rappresentanti della IV Municipalità, che stanno monitorando la situazione. In corso la messa in sicurezza dello stabile che per ovvi motivi precauzionali è stato evacuato.