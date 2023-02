È stato arrestato a Milano il piromane che ha dato fuoco a tre auto e due ciclomotori in piazza Carolina, proprio dietro il palazzo della Prefettura di Napoli.

Napoli, incendiò auto e scooter dietro la Prefettura: piromane arrestato a Milano

L.D.F., 58 anni, è stato infatti rintracciato dai poliziotti della Questura meneghina nei pressi della Stazione Centrale del capoluogo lombardo. A incastrare l’uomo sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste in strada in piazza Carolina. Il video mostra nitidamente il 58enne arrivare sul posto con una tanica di benzina, cospargere i veicoli con il liquido infiammabile, appiccare il rogo per poi allontanarsi.

Due roghi in una notte

Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli e dei Commissariati San Ferdinando e Decumani, hanno rivelato anche che, poco dopo l’incendio in piazza Carolina, l’uomo si sarebbe reso responsabile di un altro rogo appiccato in via Cisterna dell’Olio, nel centro storico di Napoli. In quella circostanza, tre auto andarono distrutte e soltanto l’intervento dei vigili del fuoco impedì che le fiamme potessero propagarsi. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura: l’uomo dovrà rispondere di incendio aggravato.