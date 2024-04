Si risveglia tra incredulità e dolore la città di Napoli per la morte di Michele Angelillo, il 37enne morto ieri in galleria Laziale in sella al suo scooter, un Sh 300. In queste ore si stanno moltiplicando messaggi di cordoglio.

Napoli in lutto per Michele: morto a 37 anni per un sorpasso in galleria

Sposato con Rita e padre di due figli, Michele è deceduto mentre era diretto a un appuntamento di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, fornita dagli uomini della Polizia Municipale, il giovane papà stava percorrendo la Galleria che congiunge Fuorigrotta a piazza Sannazzaro quando avrebbe perso il controllo dell’Sh 300 in fase di sorpasso; una volta a terra, sarebbe stato poi investito da una macchina sopraggiunta in quel momento, una Peugeot 208. Proprio l’impatto con il veicolo avrebbe ucciso il 37enne sul colpo.

Il lutto

Sul profilo Facebook che condivideva con la moglie, si legge una frase che oggi suona profetica. “La vita è un soffio. Basta un secondo e tutto può cambiare“. In queste ore sono tanti i messaggi dedicati a lui, apparsi anche sui social. Sentire questa notizia gela il cuore: ti conoscevo da piccolo: eri una persona super buona, senza cattiveria, sempre sorridente. Ricordo quando lavoravo insieme in fabbrica da piccoli, le tante risate che ci siamo fatti. Buon viaggio, caro amico mio”, il commento di Gennaro. E poi Andrea: “Oggi tristemente abbiamo perso un amico, un collega, un dipendente, un ragazzo esemplare dedito alla famiglia ed al lavoro. Che nostro signore ti tenga nella sua gloria”.