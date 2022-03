Hanno trascorso tutta la notte in fila, all’esterno del negozio Swatch, pur di acquistare il nuovo orologio disponibile a partire da oggi, 26 marzo.

Napoli, in fila tutta la notte per accaparrarsi il nuovo orologio MoonSwach Omega: quanto costa

Accade a Napoli, dove da ieri sera decine di persone si sono accampate fuori all’attività commerciale, che sorge in piazza Trieste e Trento, per accaparrarsi l’esclusivo orologio del brand Swatch. Sitratta dello Speedmaster MoonSwatch, nuovo prodotto nato dalla collaborazione tra l’azienda svizzera e il marchio Omega.

Il nuovo orologio sarà disponibile soltanto negli store fisici, ciò spiega la lunga coda che si è formata a Napoli ma anche in altre città d’Italia. L’orologio, disponibili in undici versioni diverse, costa 260 euro ed è realizzato in bioceramica, un materiale brevettato dal marchio composto da due terzi di ceramica e da un terzo da un materiale derivante dall’olio di ricino.

Lo Speedmaster di Omega nella versione Moonwatch è uno dei modelli di orologio più desiderati di sempre. Nel 1969 fu dato in dotazione, come parte della strumentazione, a ogni membro dell’equipaggio della missione Apollo 11: il comandante Neil Armstrong, il pilota del modulo lunare Edwin “Buzz” Aldrin e il pilota del modulo di comando Michael Collins. Per questo motivo è stato uno degli orologi più ambiti tra i collezionisti.