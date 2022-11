Napoli, in 5 per rapinare 20 euro e un cellulare: 3 arresti

Polizia in azione nei pressi del parcheggio “metropark” in corso Arnaldo Lucci a Napoli per la segnalazione di una rapina. I fatti sono accaduti questa notte, venerdì 11 novembre.

Napoli, in 5 per una rapina al parcheggio “Metropark”

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da tre persone le quali hanno raccontato che, poco prima, cinque uomini, facendo intendere di essere armati, avevano intimato loro di consegnare il denaro in loro possesso e, di fronte al loro rifiuto, avevano sottratto il telefono cellulare e 20 euro dalle tasche di una di esse.

Subito dopo hanno costretto due delle vittime a prelevare del denaro da alcuni sportelli bancomat nelle vicinanze per poi darsi alla fuga in direzioni differenti.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato e bloccato due di essi, uno in via Carmignani e l’altro in corso Garibaldi. L.D.L. e M.P., di 20 e 34 anni, entrambi napoletani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rapina ed estorsione.