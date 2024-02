Via Volpicella, Barra, periferia est di Napoli. Incontriamo Gianni Forte, imprenditore anticamorra. Dopo svariate rapine, tra tentate e riuscite, alle sue agenzie di scommesse, aveva deciso di gettare la spugna. Ma quando tutto sembrava remargli contro, uno dei presunti rapinatori è stato arrestato.

Ora si dice fiducioso. Per il suo territorio si batte ogni giorno, ha convinto la sua dipendente, Sara, ancora sotto choc per l’ultimo assalto armato, a non mollare come lui. L’imprenditore lancia un appello, invocando più sicurezza nelle strade e un “Decreto Caivano” anche a Barra per rilanciare il quartiere napoletano.

Il servizio