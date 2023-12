A Napoli un’impennata in scooter finisce male e il conducente si schianta contro un’auto. Il filmato finisce sui social.

Napoli, impenna in scooter per farsi filmare dall’amico ma si schianta contro un’auto in sosta

E’ una scena vista e rivista a Napoli ma non sempre le impennate hanno un felice epilogo. In un video pubblicato dal profilo Instagram “shclub_catania” si vede un ragazzo che, dopo diversi metri percorsi impennando, perde il controllo del mezzo per schiantarsi contro un’auto in sosta. Come si legge dagli hashtag, l’episodio dovrebbe essere avvenuto a Fuorigrotta, nei pressi di un incrocio semaforico.

Borrelli: “Performance pericolosa e incivile”

“Le sue performance pericolose e incivili purtroppo le paga la collettività con i danni che causa (sembra sia senza assicurazione) e con le spese sanitarie per le cure che paghiamo noi tutti- dichiara il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui diversi utenti hanno segnalato il filmato – Se è pur vero che chi compie queste folli azioni non è per forza un criminale, nel senso stretto del termine, non si può nascondere che chi mette in pericolo la vita altrui circolando come un matto è sicuramente un delinquente”.

“Poi va fatto un altro ragionamento – prosegue il parlamentare – Queste azioni sono tipiche di quella subcultura delinquenziale e violenta che prevede che l’uomo di potere debba pavoneggiarsi, esibirsi e dare sfoggio delle proprie abilità, della propria virilità ‘criminale’ mostrando sprezzo per il pericolo e per la vita umana. Quindi anche chi lo fa in maniera inconsapevole va comunque ad incentivare quella mentalità che ruba sempre più spazio ai concetti di legalità e giustizia”.