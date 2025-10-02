Momenti di panico questa mattina a Napoli in via Girolamo Santa Croce, dove un camion blu ha perso il controllo terminando la sua corsa contro una struttura e un muro, dopo aver travolto una decina di auto parcheggiate lungo la strada. Fortunatamente non si registrano vittime, ma l’impatto è stato così violento da svegliare i residenti con un forte boato.

Napoli, guasto ai freni: camion impazzito perde il controllo e travolge auto parcheggiate e scooter

Secondo alcune testimonianze, il mezzo avrebbe avuto un guasto ai freni, tamponando anche una macchina, un motorino e un passante rimasto illeso. Le immagini dell’incidente sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che denuncia la scarsa manutenzione dei mezzi pesanti e la mancanza di controlli adeguati. “Questo incidente è l’ultima conferma che la tragedia è dietro l’angolo se non si interviene con urgenza”, afferma Borrelli, sottolineando l’aumento degli incidenti e l’esigenza di maggiore trasparenza e controlli da parte del Governo e del Ministero dei Trasporti. Le autorità stanno valutando la dinamica dell’incidente per confermare le cause tecniche, mentre residenti e passanti continuano a denunciare l’emergenza sicurezza stradale nella zona.