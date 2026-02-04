Napoli, grave incidente in via Marina: auto impazzita travolge operatori Asìa: ipotesi gara clandestina

Notte di paura e sangue in via Marina a Napoli, dove un violento incidente stradale ha coinvolto due operatori Asìa Napoli, la società che si occupa dell’igiene urbana. Come anticipa Fanpage, un’auto lanciata ad alta velocità si è schiantata e ribaltata all’altezza di via Ponte dei Francesi, travolgendo in pieno un lavoratore impegnato nelle operazioni di pulizia stradale.

L’impatto è stato devastante. Uno degli operatori Asìa è rimasto gravemente ferito ed è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro, che lo ha trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare. Le sue condizioni sono serie.

Due operatori Asìa in ospedale

Ferito anche un secondo operatore Asìa, appartenente allo stesso equipaggio: l’uomo, sotto shock per quanto accaduto, è stato anch’egli trasferito in ambulanza per accertamenti medici. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Ipotesi gara tra auto

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, l’automobile coinvolta viaggiava a velocità sostenuta. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di una gara clandestina tra auto, ipotesi che, se confermata, aggraverebbe ulteriormente il quadro delle responsabilità.