Un vero e proprio raid organizzato e messo in atto al dipartimento di Veterinaria della Federico II di Napoli per vendicare la morte del loro cane. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, dove alcune persone, in seguito ad una emergenza medica, avevano portato l’animale presso l’ateneo affinché gli fosse prestato soccorso, dopo averlo trasportato precedentemente in una clinica privata.

Napoli, gli muore il cane e assaltano il dipartimento di veterinaria della Federico II: aggrediti medici e tirocinanti

Nonostante i tentativi del personale della Federico II, l’animale è deceduto. Così è scattata la vendetta. I padroni dell’animale a quattro zampe hanno avvertito amici e familiari chiedendo loro di raggiungerli al dipartimento allo scopo di metterlo a ferro e fuoco.

E così circa dieci persone hanno aggredito, dopo un acceso diverbio, il personale medico e i tirocinanti universitari. Secondo quanto si apprende due donne, avrebbero divelto i pali di ferro dal cortile della facoltà e usato questi per minacciare medici e professori. Alcuni presenti coinvolti nell’aggressione avrebbe perfino ripreso la scena trasmettendola in diretta sui propri canali social. Ad avere la peggio un medico veterinario e un borsista di ricerca. Per loro sette giorni di prognosi.

Sulla questione è intervenuto il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Siamo alle barbarie – commenta il politico -. Dagli ospedali ai centri per animali nulla cambia, la violenza entra con facilità, troppa, e ne esce spesso indisturbata ed impunita”, conclude Borrelli.

Gli arresti

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno arrestato quattro persone: si tratta di Vincenzo Del Cuoco, classe ’75, Giuseppe dell’Aquila, classe 2001, Loredana Rinaldi, classe ’78, Emanuela Caturano, classe ’82. Sono tutti già noti alle forze dell’ordine. Al momento sono ai domiciliari in attesa di giudizio.