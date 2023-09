E’ deceduto nel sonno Giuseppe Giustiniani, il ragazzo di appena 17 anni del liceo Umberto stroncato probabilmente d un infarto. La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 settembre.

Napoli, Giuseppe morto nel sonno a 17 anni: doveva andare a scuola

Come apprendiamo da alcuni familiari, Giuseppe avrebbe dovuto recarsi a scuola, sedere tra i banchi della sua Quarta C. Ma in classe non ci è mai arrivato. Per ragioni ancora da appurare, nella notte il suo cuore ha smesso di battere.

A fare la drammatica scoperta sono stati i genitori che, quando non l’hanno visto alzarsi al solito orario, sono entrati in camera per svegliarlo. Ma Giuseppe non reagiva e non dava segni di vita. A quel punto è scattato l’allarme ed è stato chiamato il 118. I sanitari, però, hanno potuto solo constatarne il decesso.

La notizia è poi rimbalzata fuori dalle mura domestiche e ha raggiunto come una doccia fredda il liceo Umberto, lasciando sgomenti amici e docenti del 17enne. Sono decine i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore. “Giuseppe era un ragazzo d’oro, umile e riservato”, fanno sapere. Ancora non è stata comunicata la data dei funerali, in attesa che la salma venga liberata dalla Procura per l’eventuale autopsia.