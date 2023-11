Non ce l’ha fatta Giovanni Latteri. Il 27enne di Pianura ha perso la sua battaglia contro il tumore al cervello. Inutile la mobilitazione del quartiere e della città di Napoli, che aveva organizzato una colletta per finanziare la sua operazione chirurgica.

Pianura piange Giovanni Latteri, il 27enne si arrende al tumore al cervello

Lo scorso maggio la sua vicenda era diventata popolare grazie agli appelli della mamma, che insieme alla fidanzata e agli amici aveva promosso una raccolta fondi per portare il 27enne all’ospedale Carlo Besta di Milano per un intervento urgente di rimozione della massa tumorale al cervello (un glioblastoma al quarto stadio). Era un’ulteriore speranza per lui, dopo che l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli gli aveva comunicato che non ci sarebbero state possibilità di sopravvivenza.

Grazie a quella colletta di gruppo, Giovanni è riuscito a raggiungere Milano. Purtroppo, nonostante l’operazione e lo sforzo dei medici, il ragazzo si è spento in questi giorni.

“Volevamo comunicare a tutto il quartiere di Pianura che ci ha sostenuto in questa battaglia che purtroppo il nostro caro amico Giovanni Latteri ci ha lasciati – si legge in un post diffuso dai parenti -. Per chi volesse dargli un ultimo saluto i funerali si terranno domani 29 novembre alle ore 13 alla chiesa San Giorgio. Ci stringiamo al dolore della famiglia Latteri e Suzzi”.

Lutto in città

Giovanni era un ragazzo solare. Prima di affrontare la malattia faceva il barista e si guadagnava da vivere onestamente. I suoi sogni sono stati spezzati in un giorno qualunque, quando ha scoperto di soffrire di un tumore dopo un forte mal di testa che non gli dava tregua. Da lì la diagnosi infausta. Attesi in tanti per l’ultimo saluto.