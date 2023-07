Tragedia ad Agnano dove un uomo di 64 anni è stato ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. I fatti sono accaduti ieri sera nella zona occidentale di Napoli, in un incrocio particolarmente trafficato, quello tra via Nuova Agnano e via Augusto Righi. La vittima si chiamava Giovanni Sorrentino.

Napoli, Giovanni investito e ucciso da una moto in corsa

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era appena scesa dall’autobus e si stava accingendo ad attraversare la strada. All’improvviso è sopraggiunta una moto di grossa cilindrata che procedeva a forte velocità. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, Giovanni si è accasciato esanime al suolo. Il centauro, 24 anni, è invece ricoverato in ospedale per il trauma cranico riportato durante l’impatto.

Il motociclista è indagato per omicidio stradale. Il giovane è stato sottoposto agli esami tossicologici, risultando negativo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto di infortunistica della polizia municipale di Napoli che stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.