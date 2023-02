Sono ore d’ansia quelle che si stanno vivendo a Napoli, nel quartiere di Posillipo. Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook ufficiale del deputato Francesco Emilio Borrelli, pare che un giovane sia precipitato da via Posillipo altezza civico 204.

Napoli, giovane precipita nel vuoto da via Posillipo: “È ancora vivo, fate presto”

L’identità ancora non è stata resa ma, come riportano alcuni testimoni, l’uomo sarebbe vivo e cosciente. La caduta, probabilmente, è stata attutita dalla folta vegetazione presente nella zona dove è stato avvistato. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. Sono in corso le operazioni per tirare su il giovane che, pare sia caduto per diversi metri. Ancora non è chiaro se si è trattato di un incidente o di un gesto estremo. Gli agenti hanno avviato le primissime indagini per cercare di identificare il ragazzo. Sul luogo dell’incidente è giunta anche un’ambulanza del 118.

Seguiranno aggiornamenti