La farina di grilli incontra uno dei piatti più tipici della tradizione partenopea: la pizza margherita. A prepararla è Gino Sorbillo, noto pizzaiolo napoletano, ha impastato e servito ai clienti che volevano assaggiarla una pizza margherita realizzata con la farina di insetti.

Napoli, Gino Sorbillo fa la pizza con farina di grillo: “Una porcheria”

Lo scorso gennaio l’Unione Europea ha dato l’ok alla vendita e diffusione di prodotti a base d’insetti. Da qui nasce la provocazione del pizzaiolo di via dei Tribunali che, in un video pubblicato sui social, ha raccontato la sua nuova “creazione” spiegando quanto sia “inammissibile pensare che la pizza, un piatto della tradizione, si possa fare con gli insetti”.

Nel filmato Sorbillo ha rivelato di aver aspettato due settimane per avere la farina di grillo e di averla pagata 75 euro al chilo. Per il suo impasto ha usato metà farina di grano e metà farina di insetti. Il risultato? Una pizza apparentemente normale, dal colore leggermente più scuro.

A Cook il pizzaiolo di Napoli spiega che cosa lo ha spinto a realizzare una pizza diversa da solito. “Volevo protestare – ha detto -. L’ho usata per metterla alla prova: l’ho comprata, ho aspettato ben due settimane per riceverla, l’ho impastata e l’ho fatta assaggiare per strada. Io non l’ho mangiata, ma a giudicare dalle reazioni non mi pare che questa pizza con farina di grillo abbia avuto grande successo. Giudico senza averla assaggiata? Proprio non mi andava di farlo, né lo farò mai”.”

“Dato che una pizza ha bisogno di più di 100 grammi di farina, ci vorrebbero 7,50 euro di solo impasto. Il prezzo è proibitivo e secondo me chi è disposto a pagarlo lo fa solo per provare l’ebrezza di provare. Una materia prima del genere è assolutamente insostenibile“, ha aggiunto Sorbillo.