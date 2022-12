Pochi secondi per rubare uno scooter parcheggiato in strada e filare via facendo perdere ogni traccia. Con un piccolo attrezzo da scasso e in pochissimo tempo riescono a mettere in moto qualsiasi veicolo e diventarne “proprietari”: agiscono così i “professionisti” del furto di auto e mezzi a due ruote.

Napoli, 15 secondi per rubare uno scooter: il video del furto

L’ultimo episodio è accaduto a Napoli, in via Arenaccia. Un uomo è stato beccato da una telecamera di videosorveglianza mentre rubava uno scooter parcheggiato nei pressi di alcune attività commerciali.

A denunciare l’episodio è stato il proprietario del veicolo inviando il video all’ex consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha provveduto a diffondere le immagini attraverso la sua pagina Facebook. Dal video si nota come il malvivente, in meno di 10 secondi, riesce a mettere in moto lo scooter e a fuggire via.

Il post denuncia della vittima

“Sig. Borrelli, sono stato vittima del furto del mio motorino avvenuto in via Arenaccia in pochi secondi. Ecco il video delle videocamere di sorveglianza. Nell’ultima parte del video si vede con quale disinvoltura ha compiuto il furto. Il volto è scoperto, magari diffondendo le immagini possiamo far sì che lo si individui.”

Il video