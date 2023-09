Passamontagna per camuffare il volto e sbarre di ferro in mano. Con destrezza e agilità quattro malviventi hanno messo a segno un colpo per svariate decine di euro. A finire nel mirino dei ladri la paninoteca “Mario Tortora” di viale Michelangelo al Vomero, molto conosciuta e frequentata in zona, che ha diversi punti in città.

Napoli, furto nella paninoteca “Tortora” al Vomero: malviventi in fuga con cassa

Il raid è avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 settembre, intorno alle 4. I balordi hanno atteso la chiusura del locale e poi, armati di spranghe in ferro, hanno forzato l’ingresso. Una volta all’interno, in pochi minuti hanno asportato la cassa automatica e portato via tutto ciò che potevano.

Col bottino tra le mani si sono allontanati in fretta dal locale, facendo perdere le loro tracce. Il furto è stato ripreso dalle immagini delle telecamere di sicurezza e il video è stato condiviso su Facebook dal presidente di Noiconsumatori, l’avvocato Angelo Pisani.

Il commento di Pisani

“Si tratta di un gravissimo episodio di violenza e furto con scasso esempio parlante di pericolo ed insicurezza territoriale” – si legge sulla pagina Facebook del presidente di Noiconsumatori, l’avvocato Angelo Pisani.

“Senza dubbio oramai occorrono nuove norme e pugno di ferro non solo per le baby gang ma contro tutti i delinquenti con nuovi programmi di sicurezza urbana. Non solo a Caivano o ai Quartieri la Criminalità dilaga e colpisce anche al vomero collina di Napoli sempre più a rischio violenze e rapine di giorno e di notte. Stanotte 4/5 malviventi con i volti coperti da passamontagna e armati di sbarre di ferro, incuranti del passaggio e degli inquilini del palazzo , poco dopo la chiusura hanno sfondato la porta della nota panino-macelleria di Mario Tortora e fatto razzia di tutto e sradicando dalla parete la cassa automatica in pochi minuti”, commenta Pisani.

L’avvocato conclude: “Si tratta di un gravissimo episodio di violenza ed insicurezza territoriale che ancora una volta è campanello d’allarme per la gravità della situazione , l’assenza di controlli e sicurezza ponendo in forte evidenza la necessità di un nuovo piano sicurezza e pugno duro conto la criminalità che spesso trasforma tali episodi in tragedie. Al Vomero il clima che si respira ed il pericolo è particolarmente grave perché si tratta di una zona in cui c’è molta movida quindi si richiede al prefetto e al sindaco una riunione del tavolo sulla sicurezza urbana per la tutela dei cittadini.”