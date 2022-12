È ancora emergenza furti nella città di Napoli e provincia. L’ultimo episodio si è verificato recentemente nel capoluogo partenopeo, dove un uomo – con casco integrale – si è introdotto all’interno di un condominio per rubare una sedia dalla portineria lasciata incustodita.

Napoli, furto in un condominio: ladro si introduce nella portineria e ruba sedia

I fatti in un edificio situato in Piazza Cavour. A denunciare il fatto è stato un cittadino che ha inviato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso l’intera scena, al deputato dell’alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Come volevasi dimostrare, oggigiorno rubano di tutto e d in ogni luogo. Non è una questione di crisi economica, di povertà, ma è un problema di mentalità, di indole, di mancanza di regole e di rispetto per gli altri”, commentano Borrelli ed il conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli. “L’unica cura a questa epidemia di furti non può che essere l’applicazione severa e decisa delle leggi. Basta con la tolleranza con le scusanti”, aggiungono.