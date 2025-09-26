Napoli, fuga di gas tra via Foria e via Duomo: evacuate alcune palazzine, traffico in tilt

Momenti di paura nel centro di Napoli a causa di una fuga di gas che si è verificata oggi, venerdì 26 settembre, tra via Foria e via Duomo. Per precauzione sono state evacuate alcune palazzine situate nelle vicinanze di un cantiere.

Secondo una prima ricostruzione, la perdita potrebbe essere stata causata dalla rottura di una condotta durante i lavori in corso lungo l’importante arteria, subito sospesi. Il forte odore di gas ha allarmato i residenti, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, che hanno disposto la chiusura della carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con la circolazione in forte difficoltà in tutta la zona.

