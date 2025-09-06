Napoli, follia sul lungomare: donna pestata e 16enne accoltellato dopo lite per parcheggio

Notte di violenza sul lungomare di via Caracciolo, all’esterno degli chalet. Una ventina di giovani, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, ha aggredito tre persone: un padre, il figlio minorenne e una loro conoscente. Il bilancio è pesante: uno dei feriti è finito in ospedale con una coltellata.

Napoli, lite per un parcheggio finisce a coltellate sul lungomare: ferito un 16enne

Come anticipa Il Mattino, tutto ha avuto origine da un banale diverbio per questioni di parcheggio in zona vietata. Una donna, rimasta coinvolta nella discussione, sarebbe stata accerchiata dal gruppo e colpita con calci e pugni. Nel tentativo di sfuggire alla furia dei facinorosi, la vittima è riuscita a mettersi in auto e a darsi alla fuga. Durante la corsa ha chiesto aiuto a un conoscente, ma anche quest’ultimo è stato raggiunto e ferito, probabilmente con un fendente al fianco.

Il ferimento del minore

L’episodio è avvenuto intorno alle 3.50 in piazza Sannazaro, quando la polizia è stata allertata da un uomo che trasportava in auto un ferito. Si trattava di un ragazzo di 16 anni, residente in via Coclite (rione Traino), colpito da una ferita lacero-contusa al polpaccio. Con lui c’era anche il padre, entrambi rimasti coinvolti nel tentativo di soccorrere la loro conoscente. Il minorenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo, dove è stato refertato dai medici.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’accaduto sulla base delle testimonianze raccolte e delle immagini di videosorveglianza della zona. Al momento, secondo quanto trapela, il branco che ha scatenato la violenza sarebbe composto da circa venti giovani, tra cui anche una donna. Gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche che hanno portato a un episodio di tale gravità, nato – a quanto pare – da motivi futili.