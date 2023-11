Un 40enne napoletano ferito a coltellate nella notte tra il 15 e il 16 novembre. È giallo su quanto accaduto ieri nei Quartieri Spagnoli. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia Centro.

Napoli, accoltellato senza motivo da un passante al petto e alle braccia: 40enne in ospedale

La vittima non sa fornire spiegazioni. È arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini con ferite da arma da taglio al petto e alle braccia. Ai militari dell’Arma si è limitato a dire di essere stato aggredito da uno sconosciuto, senza motivo, mentre passeggiava da solo per i voli dei Quartieri, a pochi passi da via Chaia.

Teatro dell’aggressione sarebbe stato vico Santa Teresella degli Spagnoli. Non si sarebbe trattato di un tentativo di rapina né di un agguato. Il malcapitato sarebbe stato colpito da un passante che brandiva una lama e che dopo aver inflitto fendenti al torace e agli arti superiori sarebbe scappato a piedi facendo perdere le sue tracce.

Sul presunto luogo de delitto sono stati effettuati sopralluoghi nel punto indicato alla ricerca di riscontri. Accertamenti in corso anche sulla vita privata dell’uomo per ricostruire eventuali moventi dell’aggressione.