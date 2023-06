Dopo i (tanti) disagi logistici e legati al trasporto pubblico a Napoli, che doveva essere potenziato in occasione del concerto dei Coldplay, si lavora a un piano per evitare nuovi disservizi: domani, sarà, infatti, garantito il prolungamento delle corse, fino alle due di notte, dei mezzi di Anm, Ferrovie dello Stato e Cumana, in occasione del concerto di Tiziano Ferro. È quanto viene fuori dal tavolo tecnico in Prefettura, richiesto dal sindaco Manfredi per fare il punto della situazione, presieduto dal Prefetto Claudio Palomba.

Napoli, flop trasporti dopo concerto Coldplay: Prefetto e Comune al lavoro su nuovo piano

Non solo trasporto pubblico, l’attenzione delle autorità è stata rivolta anche ai tassisti e alle tariffe fuori mercato e ai parcheggi privati. Da settembre – è quello che emerge dalla riunione – partiranno misure strutturali per cambiare la gestione dei grandi eventi, puntando soprattutto su metropolitane e ferrovia.

“Abbiamo individuato delle criticità – dice Manfredi – su cui intervenire per migliorare rapidamente”. Il primo cittadino illustra poi alcuni dati: “Mediamente l’utenza che si reca allo stadio Maradona per i grandi eventi è di 40-50 mila persone mentre la capacità di trasporto oraria di ogni linea è tra le 5-6mila persone con un treno ogni sette minuti. Dobbiamo essere realisti con i cittadini: facendo funzionare in parallelo Ferrovie dello Stato ed Eav riusciamo a spostare su ferro 10mila persone in un’ora da Fuorigrotta. Il che significa garantire il trasporto di 20 mila persone nelle due ore successive all’evento. Quando avremo la linea 6 a pieno regime faremo il salto di qualità. L’alternativa è farsela a piedi come accade nelle altre grandi città, per esempio all’Olimpico di Roma, dove un tratto a piedi all’uscita dallo stadio è obbligatorio per raggiungere i mezzi”.

Riguardo al nuovo piano, Manfredi chiarisce che “fino ad oggi ogni evento veniva pianificato ad hoc”, ma da domani “procederemo con una pianificazione standard con gli eventi classificati in base alla loro importanza”. Tra gli interventi messi in campo, c’è anche quello di prolungare il servizio delle funicolari in modo da garantire il collegamento con l’area collinare della città partenopea.

Parcheggi privati e taxi

C’è poi il tema dei parcheggi nei garage privati che propongono tariffe orarie a peso d’oro. “Qualcuno ha chiesto anche 60-70 euro per il parcheggio – spiega il Prefetto – questo è inaccettabile. Stiamo lavorando su questo aspetto e pensiamo che anche alcuni parcheggi privati potrebbero essere dati in comodato d’uso in occasione di grandi eventi”.

Un altro problema da risolvere è il fenomeno del “taxi selvaggio”, a tal proposito Manfredi annuncia un presidio fisso di Polizia Municipale al Molo Beverello e alla Stazione Centrale. Pugno duro invece contro “le poche mele marce che infangano una categoria in larga parte sana, che rispetta le regole e cha ha voglia di lavorare”.