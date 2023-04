Slitta alle 14 l’avvio del nuovo dispositivo di traffico in piazza Municipio, a Napoli. Si attende solo il via libera del direttore dei lavori e la realizzazione della segnaletica stradale che attualmente manca.

Napoli, fermo nuovo dispositivo in piazza Municipio: manca ancora il via libera

Il piano prevede la riapertura del vialone centrale, dopo 20 anni di cantieri, che costeggia il fossato del Maschio Angioino. Il nuovo percorso – che s’inserisce nel progetto di risistemazione della piazza – è collegato anche all’apertura del parco archeologico a sua volta collegato alla stazione della Metropolitana e al sottopassaggio che congiunge l’arteria con la stazione Marittima.

Per due decenni quella porzione di piazza è stata interessata dai lavori della metropolitana Linea 1 e 6, limitando a lungo la circolazione veicolare. Difatti chi attraversa piazza in auto e vuole svoltare verso via Acton e via Cristoforo Colombo sul lato mare, attualmente, è costretto a percorre la carreggiata che si trova sul lato del Tar Campania e del Teatro Mercadante, oggi a doppio senso, con una sola corsia per verso.

Con il nuovo piano che partirà in questi giorni, invece, il viale opposto sarà riaperto sul lato del Maschio Angioino. I veicoli che arrivano da via Vittorio Emanuele Ii e da via San Carlo, in questo modo potranno svoltare a destra verso la Stazione Marittima, mentre la strada lato Mercadante diventerà a senso univo verso piazza Municipio, con due corsie.