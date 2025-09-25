Sigilli a un’attività ricettiva abusiva nel cuore del centro storico di Napoli. Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata della Polizia locale hanno scoperto un locale seminterrato, originariamente adibito a deposito, trasformato illegalmente in struttura residenziale per ospiti.

Napoli, falsi documenti per trasformare deposito in B&B: scatta il sequestro

Durante i controlli è emerso che l’immobile, privo di finestre e situato nel cortile di un edificio sottoposto a vincolo storico, era stato ristrutturato senza autorizzazioni e senza il parere obbligatorio della Soprintendenza. All’interno erano stati ricavati una camera da letto, un soggiorno con angolo cottura e servizi igienici.

Secondo quanto accertato, il cambio di destinazione d’uso era stato giustificato con una falsa attestazione tecnica. La polizia giudiziaria ha quindi sgomberato l’appartamento dai clienti presenti e ha posto sotto sequestro l’attività. La titolare, una donna napoletana, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria e nominata custode giudiziaria dell’immobile.