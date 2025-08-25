Evade dai domiciliari e fornisce false generalità per sfuggire all’arresto. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne napoletano per evasione, sostituzione di persona e falsa attestazione a Pubblico Ufficiale.

Napoli, evade dai domiciliari: trovato in possesso di droga, fornisce false generalità

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Gabella della Farina, traversa di corso Garibaldi, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti, insospettiti, lo hanno raggiunto e controllato, trovandolo in possesso di un involucro di cocaina.

Durante la fase d’identificazione, il prevenuto sprovvisto di documenti d’identità, ha fornito ai poliziotti delle generalità risultate false. Inoltre, gli agenti hanno accertato che il 41enne era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Per questi motivi è stato tratto in arresto dal personale e sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.