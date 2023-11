Vuole sparare alla ex fidanzata ma per sbaglio ferisce al torace un 20enne del tutto estraneo ai fatti. È stata eseguita questa mattina dalla Polizia di Stato un’ordinanza di custodia cautelare nei i confronti di L.C, 28enne ritenuto vicino al clan Mazzarella.

Napoli, evade dai domiciliari per sparare alla ex fidanzata: per sbaglio ferisce un 20enne

Il giovane è indiziato di porto di arma comune da sparo, lesioni personali, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone ed evasione, tutti aggravati dalle modalità mafiose previste dall’art. 416 bis 1 c.p.

La vicenda risale allo scorso 5 ottobre 2023. Quel giorno gli operatori sono intervenuti presso l’ospedale Villa Betania dove la vittima era stata accompagnata da un conoscente presente al momento della sparatoria in via Gianturco.

Le indagini hanno consentito di acquisire elementi a carico dell’indagato che, sebbene ristretto agli arresti domiciliari, a causa delle continue liti con la ex compagna 25enne, parente e vicina di casa delle persone coinvolte nella sparatoria, sarebbe evaso per recarsi presso l’abitazione della stessa e spararle, colpendo per errore in tale frangente il 20enne.

Il legame con la camorra

Nel rivendicare l’episodio, l’arrestato avrebbe manifestato tra l’altro un suo legame con il clan Caldarelli del rione Case Nuove di Napoli, costola del clan Mazzarella. Da qui la contestazione dell’aggravante mafiosa.