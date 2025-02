Napoli, estorsione da 100mila euro al titolare del centro scommesse: sei arresti

Colpo al clan Mazzarella. Tra Napoli e Pomigliano d’Arco, la Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sei soggetti, gravemente indiziati del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Napoli, estorsione da 100mila euro al centro scommesse: sei arresti

Nello scorso mese di ottobre, alcuni esponenti del noto sodalizio camorristico dei Mazzarella avrebbero avvicinato il titolare di una sala scommesse nel quartiere di Poggioreale, intimandogli di corrispondere una tangente estorsiva di 100.000 euro per poter continuare a svolgere la sua attività imprenditoriale. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno consentito di ricostruire le diverse fasi della vicenda estorsiva, dalla preparazione, alla individuazione dei soggetti che avrebbero dovuto avvicinare la vittima, fino alla materiale esecuzione delle minacce.

Gli elementi raccolti, inoltre, avrebbero documentato il coinvolgimento – in qualità di mandante dell’estorsione – di uno dei referenti di vertice del clan. Quest’ultimo, ancorché sottoposto al regime degli arresti domiciliari, sarebbe stato in grado di gestire in maniera continua ed efficace gli interessi del sodalizio criminale e tutte le fasi di progettazione e attuazione dell’estorsione al titolare del centro scommesse.