Si torna a sparare nell’area orientale di Napoli. Un uomo di 43 anni è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco, probabilmente nel quartiere di Ponticelli. Subito è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania dove è poi spirato poco dopo.

Napoli est, colpi di pistola contro 43enne: morto dopo arrivo in ospedale

In clinica sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile, allertati per una persona deceduta perché ferita da un’arma da fuoco. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e capire dove sia avvenuta la sparatoria, chi e per quale motivo abbia esploso dei proiettili contro il 43enne.