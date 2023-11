Drammatico incidente a Napoli, in via Provinciale Botteghelle di Portici, zona Ponticelli, dove una donna di 48 anni è stata investita da un’auto all’esterno di un supermercato. La vittima è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale del Mare da circa quattro giorni. A riportare la notizia è Il Mattino.

Napoli, 48enne investita fuori dal supermercato: è in prognosi riservata

Lo scorso 6 novembre la 48enne, che lavora nel market, stava attraversando non lontano dalle strisce pedonali quando è stata investita da una Fiat Panda guidata da un uomo che viaggiava con un minore. L’impatto è stato inevitabile e la donna è stata sbalzata a diversi metri di distanza mentre il conducente della vettura e il passeggero sono rimasti illesi.

La vittima è stata soccorsa e portata dal 118 in ospedale, dov’è tutto ricoverata in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale della Sezione Infortunistica Stradale di Napoli, comandati dal Antonio Muriano che hanno effettuato i rilievi planimetrici, sequestrato l’autovettura e acquisito le immagini di videosorveglianza della zona.

Una prima ricostruzione

Da una prima ipotesi, pare che la vittima si fosse allontanata dal supermercato dove lavora per aiutare un bambino ad attraversare la strada quando è sopraggiunta la fiat Panda che l’ha centrata in pieno.