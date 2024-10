Si terranno oggi, alle 16, presso la Chiesa San Vincenzo alla Sanità i funerali di Emanuele Tufano, il ragazzino di 15 anni rimasto vittima di una sparatoria tra baby-gang in una traversa di corso Umberto a Napoli. A comunicarlo la famiglia dopo la liberazione della salma da parte della Procura.

Napoli, Emanuele ucciso a 15 anni in una sparatoria: oggi i funerali alla Sanità

Genny lascia i genitori, oltre ai fratelli Genny e Alessia. A celebrare la funzione sarà l’arcivescovo di Napoli Don Mimmo Battaglia. Per Napoli sarà una giornata di lutto, con le serrande del rione Sanità abbassate per rispettare il momento del dolore per un figlio del quartiere. Il Questore non ha adottato nessun divieto per lo svolgimento delle esequie.

Le indagini della DDA e della Procura per i Minori intanto proseguono. Emanuele è stato ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre nell’ambito di un conflitto a fuoco tra bande di giovanissimi, molti dei quali minorenni. Al momento risultano due gli indagati, ma solo per detenzione di arma da fuoco. Si tratta di un 15enne e di un 17enne. Sarebbero state cinque le pistole usate nel corso della sparatoria. A fronteggiarsi sarebbe stato un gruppo della zona Mercato e uno della zona della Sanità, a cui apparteneva Emanuele.