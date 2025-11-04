Napoli-Eintracht, Lobotka torna titolare. Possibile sorpresa Elmas

L’ultima partita in Champion’s League è stata una disfatta per il Napoli: il 6 a 2 ad Eindhoven. Da lì però la squadra di Antonio Conte si è rialzata con due vittorie contro Inter e Lecce ed un buon pareggio con il Como. Ora bisogna continuare il ciclo e scacciare i fantasmi del match contro il PSV, anche perché senza i tre punti si complicherebbe ancora di più il cammino europeo. Si scende in campo alle 18.45 allo stadio Maradona.

Conte deve fronteggiare ancora una volta i problemi fisici, stavolta di Gilmour e Spinazzola. Dunque probabile formazione 4-3-3 con Milinkovic-Savic in porta, al centro della difesa la coppia Rrahmani-Buongiorno, sulle corsie laterali Di Lorenzo e ballottaggio a sinistra Gutierrez-Olivera, con quest’ultimo leggermente favorito.

In cabina di regia dovrebbe tornare Lobotka dal primo minuto dopo lo stop, ad affiancarlo Anguissa e McTominay. Nel tridente non si toccano Hojlund e Politano. Per il posto a sinistra David Neres è in pole su Noa Lang ma attenzione. Potrebbe esserci anche Elmas alto a sinistra. Un’idea che l’allenatore potrebbe sfruttare se Lobotka riuscirà a svolgere regolarmente i suoi compiti.

Dall’altro lato l’allenatore dei tedeschi Dino Toppmöller disegna un 3-4-2-1 per l’Eintracht Francoforte con alcuni cambi rispetto alla gara di campionato dove si è infortunato Can Uzun, uno dei migliori in questo avvio di stagione. Squadra rocciosa che, pur non avendo una difesa solida, riesce comunque a trovare la via del gol con redivivo Mario Gotze che dovrebbe giocare dal primo minuto.