È stato ritrovato Sergio Dinis, il 15enne di origini ucraine che era scomparso tre giorni fa dal quartiere Secondigliano. Lo scorso 18 dicembre, l’adolescente si era allontanato da casa: era uscito dalla palestra e non aveva fatto più ritorno.

Napoli: è stato ritrovato Sergio Dinis, 15enne scomparso 3 giorni fa

Ieri è stato rintracciato dalla Polizia di Stato, sta bene ed è stato riaccompagnato a casa. Secondo quanto si apprende, Sergio si sarebbe allontanato dopo una lite in famiglia.

A lanciare l’allarme era stata la mamma che, in un video, in cui appariva in lacrime, ha rivolto un appello, pregando chiunque avesse informazioni utili di contattare lei o le forze dell’ordine.

Il filmato è stato poi ricondiviso centinaia di volte dagli utenti, nella speranza che il messaggio arrivasse a tutti. Anche la nota trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” si è occupata del 15enne: sul proprio sito, il programma di Rai3 ha pubblicato una scheda informativa su Sergio Dinis.